Події

11:42 02.07.2022

Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

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Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

За добу під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів Донецької області, зруйновані і пошкоджені 43 житлових будинки, з них 10 багатоквартирних, повідомляє поліція Донецької області.

За інформацією правоохоронців, окупанти влучили в міста Бахмут, Слов'янськ, Авдіївка, Часів Яр, смт Північне та Південне, села Олександрівка, Курдюмівка, Желанне, Тоненьке, Воздвиженка. Є загиблі і поранені мирні жителі.

Російські війська обстріляли регіон авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, гатили цілеспрямовано по житловому сектору.

"Зруйновані 58 цивільних об'єктів. Це будинки, школа, ферма, торговий центр, зупинка громадського транспорту, вогнетривкий комбінат, фітнес-клуб, залізниця, газорозподільна станція, лінія електропередач тощо", - йдеться в повідомленні.

Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #війна #поліція #донецька_область

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