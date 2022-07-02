Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, 12 – поранено

Минулої п'ятниці, 1 липня, від ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 4 людей, ще 12 – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу - у Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у суботу вранці.

Глава ОВА також додав, що в Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.