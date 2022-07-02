За добу окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру, поранено жінку

Жінку поранено в результаті обстрілів російських окупантів з території РФ по Сумській області у п'ятницю, 1 липня. За добу по області випущено понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня, починаючи від дев'ятої ранку росіяни випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади", - написав Живицький у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що у Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка, яка під час обстрілу працювала на городі. "Її поранило уламком російського снаряда", – уточнив голова ОВА.

За його словами, також є і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна вежа. Точна кількість та характер руйнувань – з'ясовується.