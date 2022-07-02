Події

07:33 02.07.2022

На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

1 хв читати
На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про проведення слідчих робіт іноземних експертів-криміналістів Atrocity Crimes Advisory Group Вейна Джордаша та військових експертів на місці руйнувань ранкового ракетного удару в Одеській області.

На місці подій з ночі працювала команда фахівців ДСНС, спільної слідчої групи СБУ та Нацполу, прокурорів, експертів-криміналістів. експертів", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Венедіктова наголосила, що відпрацювання подібних місць злочинів з іноземними фахівцями Консультативної групи АСА та вузькими військовими фахівцями є стандартною практикою для України. "Ці консультативні органи призначені для роботи з нами саме на землі", - уточнила вона.

За словами генпрокурора, на місці вибухів вилучено частинки ракет, зроблено необхідні виміри для встановлення траєкторії їхнього польоту, отримано відео з камер спостереження. "Ми здійснюємо всі необхідні слідчі заходи щодо встановлення конкретних осіб, винних у цьому жахливому воєнному злочині", - наголосила Венедіктова.

Вона нагадала, що "мстивий російський обстріл житлового будинку та баз відпочинку в Сергіївці спричинив загибель 21 людини. Жодних військових цілей навколо місць влучення - мирні люди, які просто спали. Російські війська цього тижня масштабують свої звірства і брехню від атаки до атаки на цивільні об'єкти".

 

 

 

Теги: #удар #розслідування #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 01.07.2022
Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

17:59 01.07.2022
Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу

Зеленський назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу

16:16 01.07.2022
До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

14:31 01.07.2022
У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

13:59 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

12:03 01.07.2022
СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об'єктів на Одещині – Баканов

11:42 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

11:40 01.07.2022
Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

Рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці у смт Сергіївці, куди влучила російська ракета

11:06 01.07.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, іще двох дітей поранено – Офіс генпрокурора

10:40 01.07.2022
Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

Унаслідок удару по Одеській області загинули 18 осіб, із них дитина, ще 38 госпіталізовані - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, бо він написаний кров'ю українських дітей

ОСТАННЄ

На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

Зеленський подякував Байдену за постачання зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Український винищувач завдав удару по двох складах боєприпасів РФ на Херсонщині -

Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

Зеленський подякував Байдену за новий пакет безпекової допомоги

За добу знищено 27 окупантів, ЗРК "Тор", 3 одиниці техніки та два БПЛА

2 липня: Цей день в Україні та в світі

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Центр координації надійності енергосистеми країн Балтії розпочав роботу

Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА