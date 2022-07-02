На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про проведення слідчих робіт іноземних експертів-криміналістів Atrocity Crimes Advisory Group Вейна Джордаша та військових експертів на місці руйнувань ранкового ракетного удару в Одеській області.

На місці подій з ночі працювала команда фахівців ДСНС, спільної слідчої групи СБУ та Нацполу, прокурорів, експертів-криміналістів. експертів", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Венедіктова наголосила, що відпрацювання подібних місць злочинів з іноземними фахівцями Консультативної групи АСА та вузькими військовими фахівцями є стандартною практикою для України. "Ці консультативні органи призначені для роботи з нами саме на землі", - уточнила вона.

За словами генпрокурора, на місці вибухів вилучено частинки ракет, зроблено необхідні виміри для встановлення траєкторії їхнього польоту, отримано відео з камер спостереження. "Ми здійснюємо всі необхідні слідчі заходи щодо встановлення конкретних осіб, винних у цьому жахливому воєнному злочині", - наголосила Венедіктова.

Вона нагадала, що "мстивий російський обстріл житлового будинку та баз відпочинку в Сергіївці спричинив загибель 21 людини. Жодних військових цілей навколо місць влучення - мирні люди, які просто спали. Російські війська цього тижня масштабують свої звірства і брехню від атаки до атаки на цивільні об'єкти".