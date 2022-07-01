Центр координації надійності енергосистеми країн Балтії розпочав роботу

Регіональний координаційний центр, створений трьома системними операторами мереж передачі електроенергії у країнах Балтії, розпочав роботу, повідомила литовська компанія Litgrid.

За словами керівника відділу системного управління компанії Донатаса Мателеніса, центр розраховуватиме пропускну спроможність ліній електропередач між країнами, оцінюватиме надійність та адекватність системи, плануватиме відключення ліній і розроблятиме загальну модель мережі.

"Створення регіонального координаційного центру сприятиме більш гармонійній реалізації синхронізації, оскільки дозволить здійснити загальні процеси координації надійності мережі в регіоні та з іншими західними операторами відповідно до європейських вимог мережевих кодексів", - наведено у повідомленні слова Мателеніса.

У майбутньому планується розширити діяльність центру до більш ніж десяти функцій, які забезпечують координацію надійності та безпеки системи у регіоні.

Центр діятиме як незалежна організація. Його центральний офіс відкритий у Таллінні, а регіональні підрозділи діятимуть у Латвії та Литві. Центр очолюватимуть по одному менеджеру від кожної країни.

Регіональний координаційний центр країн Балтії є одним із шести таких центрів, що діють у Європі, їх створення передбачено положеннями пакета екологічно чистої енергії ЄС.

Як повідомлялося, раніше системні оператори прибалтійських країн - Elering, AST і Litgrid - ухвалили спільне рішення підвищити ефективність заходів щодо балансування енергосистем трьох держав та уникати дисбалансу стосовно енергосистеми Росії.

Прибалтійські системні оператори домовилися надалі балансувати свої енергосистеми у такий спосіб, щоб підтримувати в рівновазі стосовно енергосистеми РФ. Для управління балансом енергосистем оператори країн Балтії тепер використовуватимуть лише резерви на території країн ЄС, насамперед запропоновані учасниками ринку у країнах Балтії та Північної Європи.

Досі для балансування енергосистем Естонії, Латвії та Литви оператори користувалися послугами російського холдингу "Интер РАО" (MOEX: IRAO).

Раніше "Интер РАО" зіткнулася з проблемами у роботі в країнах Балтії на тлі хвилі західних санкцій проти РФ.

З радянських часів енергосистеми країн Балтії діяли в так званому енергокільці БРЕЛЛ (Білорусь-Росія-Естонія-Латвія-Литва), в якій первинне управління частотою забезпечує російський оператор мережі. Естонія, Латвія та Литва неодноразово заявляли про плани вийти з БРЕЛЛ.