Події

21:03 01.07.2022

У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

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У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про виявлення ще одного фрагмента тіла одного із загиблих у результаті ракетного удару російських окупантів по торговельно-розважальному центру у м.Кременчук Полтавської області за результатами розбору 90% завалів.

"Станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". Загалом у результаті ракетного удару загинуло 19 осіб і постраждали 64 особи, з яких 26 - госпіталізовані. Загалом від початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Раніше за результатами аналізу 88% завалів повідомлялося про виявлення 28 фрагментів тіл. Кількість загиблих, постраждалих і госпіталізованих зазначалася така сама.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуку Полтавської області, де на той час перебувало понад тисячу мирних жителів.

Джерело:

Теги: #трц #жертви #кременчук

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