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20:32 01.07.2022

Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

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Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції щодо причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму осіб

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції щодо осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Уряд ухвалив пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій щодо осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запровадження санкцій: унеможливить в'їзд фізичних осіб із списку санкцій на територію України, а також вони не можуть розпоряджатися своїм майном в Україні; стане передумовою для згортання наукових досліджень у сфері археології Північного Причорномор'я; створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок та наукових досліджень у тимчасово окупованому Криму; виключить можливість подання результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародним науковим співтовариством; виключить можливість використання інститутів ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроб анексії Криму.

Перелік осіб буде оприлюднено пізніше у рішенні уряду.

 

 

Теги: #крим #санкції #розкопки

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