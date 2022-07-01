В окупованому Шевченковому місцевий колаборант із спільниками демонтував пам'ятникам воїнам АТО

Поліцейські під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру голові окупаційної "адміністрації" смт Шевченкове Куп'янського району, який разом із спільниками зніс пам'ятник воїнам АТО.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня обраний окупантами "голова" адміністрації смт Шевченкове Куп'янського району спільно з іншими особами причепив до двох тракторів трос і зрушив пам'ятник із написом "Воїнам АТО, захисникам України. З повагою до полеглих! Із вдячністю до живих!". Потім підозрюваний наказав водію трактора вивезти пам'ятник", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Чоловікові інкримінується ч.3 ст.297 (руйнування пам'ятника, спорудженого на згадку про тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів щодо гарантування національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів кримінального провадження.

Як повідомлялося раніше, Андрію Стрижку на прізвисько "козак Вакула", призначеному окупантами керувати Шевченковим, заочно було оголошено про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч.1 ст.338 Кримінального кодексу України) та за фактом колабораційної діяльності (ч.5 ст.111-1 КК).