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15:11 11.08.2023

Кабмін зняв обмеження на перетинання держкордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення АТО

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Кабмін зняв обмеження на перетинання держкордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення АТО

Кабінет Міністрів України зняв обмеження на перетинання державного кордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, якими знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції.

 

Теги: #держкордон #ато

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