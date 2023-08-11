Кабмін зняв обмеження на перетинання держкордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення АТО

Кабінет Міністрів України зняв обмеження на перетинання державного кордону членами сімей загиблих і зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, якими знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції.