Україна та Словаччина запускають проєкт із практичної реалізації Системи раннього повідомлення про НС на українсько-словацькому кордоні

Україна та Словаччина запускають проєкт із практичної реалізації Системи раннього повідомлення про надзвичайні ситуації на українсько-словацькому кордоні, повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Сьогодні, 17 січня, у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" відбулася зустріч уповноважених представників двох дружніх суміжних держав. Предметом обговорення на митному посту "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці стали питання збільшення пропускної спроможності діючих пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що військова агресія Росії кардинально змінила та негативно вплинула на "сталі логістичні шляхи – сучасні артерії світового економічного організму".

"На сьогодні в Україні припинено функціонування пунктів пропуску на східному та північному кордоні. Ось чому нині для України першочерговим завданням є максимально можливе збільшення пропуску великовантажних транспортних засобів на західному кордоні України", - наводить пресслужба відомства слова заступника голови митної служби України Руслана Черкасського.

Уточнюється, що сьогодні в Україні на її західному кордоні з країнами ЄС (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією) функціонує 20 автомобільних пунктів пропуску. Водночас лише у дев’ятьох із них здійснюється переміщення великовантажних автомобілів, у зв'язку з чим першочергове завдання – збільшити пропускну спроможність діючих пунктів пропуску без залучення додаткових капіталовкладень, максимально використовувати наявну інфраструктуру та можливості контролюючих служб.

"Одним зі шляхів вирішення питання безперебійної, ритмічної та злагодженої роботи пунктів пропуску, збільшення їхньої пропускної спроможності є належна взаємодія митних та прикордонних служб обох країн. Таким дієвим та результативним механізмом є Система раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні, що використовується на українсько-польському та українсько-угорському кордоні", - повідомляють у службі.

Там додають, що керівництво Держмитслужби запропонувало словацькій стороні долучитись до впровадження аналогічного механізму.

Сторони домовилися запровадити пілотний проєкт із практичної реалізації проєкту "Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордоні" у період з 01.02.2023 до 01.05.2023.

"За результатами пілотного проєкту в травні 2023 року сторонами на рівні керівників національних митної та прикордонної служб планується підписання та реалізація на постійній основі Меморандуму про запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордоні", - підсумували в Державній митній службі.