Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови 19 березня, залишилася на рівні близько 50 тис.
Державний кордон з України до ЄС та Молдови 19 березня перетнули майже 50 тис. осіб, тоді як на день раніше – понад 50 тис., йдеться у повідомленні Держприкордонслужби в неділю.
"Пасажиропотік на західній ділянці кордону останніми днями стабільний", - зазначається в повідомленні.
Водночас, згідно з ним, на Польщу припало 90% тих, хто виїхав, тоді як останнім часом цей показник становив близько 65%.
"Рекомендуємо для перетину кордону в ЄС обирати пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією", – зазначила Держприкордонслужба.
За її даними, продовжує збільшуватися потік тих, хто в'їжджає в Україну. Зокрема, 19 березня їхня кількість перевищила 21 тис., зокрема громадян України – понад 17 тис., тоді як ще 13 березня ці показники становили відповідно 15 тис. та 13 тис.
"Переважна більшість - чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом з початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося понад 334 тисячі наших співвітчизників", - зазначило відомство.
Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.
Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 970 транспортних засобів із гуманітарними вантажами, тоді як днем раніше – понад 900, а попередніми днями пропускалося по 800 таких авто.
За даними УВКБ ООН на 13:00 19 березня, загалом Україну з початку війни залишило 3,39 млн осіб, з них Польща прийняла 2,05 млн, Румунія та Молдова – 600,45 тис., Угорщина – 305,52 тис. осіб, Словаччина – 245,57 тис.
Пасажиропотік через західний кордон України, тис.
|
Число
|
Із України
|
Зокрема до Польщі
|
В Україну
|
Зокрема українці
|
Кільк. авто
|
19.3
|
50
|
45
|
21
|
17
|
14
|
18.3
|
50
|
32
|
19
|
15
|
13
|
17.3
|
55
|
33
|
18
|
15
|
14
|
16.3
|
69
|
47
|
17
|
14
|
14
|
15.3
|
75
|
52
|
16
|
13
|
13
|
14.3
|
71
|
48
|
15
|
13
|
13
|
13.3
|
62
|
41
|
17
|
14
|
15
|
12.3
|
77
|
51
|
19
|
14
|
15
|
11.3
|
75
|
49
|
18
|
15
|
14
Інформація: Держприкордонслужба