Події

19:47 20.03.2022

Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови 19 березня, залишилася на рівні близько 50 тис.

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Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови 19 березня, залишилася на рівні близько 50 тис.

Державний кордон з України до ЄС та Молдови 19 березня перетнули майже 50 тис. осіб, тоді як на день раніше – понад 50 тис., йдеться у повідомленні Держприкордонслужби в неділю.

"Пасажиропотік на західній ділянці кордону останніми днями стабільний", - зазначається в повідомленні.

Водночас, згідно з ним, на Польщу припало 90% тих, хто виїхав, тоді як останнім часом цей показник становив близько 65%.

"Рекомендуємо для перетину кордону в ЄС обирати пункти пропуску на кордонах із Угорщиною, Словаччиною, Румунією", – зазначила Держприкордонслужба.

За її даними, продовжує збільшуватися потік тих, хто в'їжджає в Україну. Зокрема, 19 березня їхня кількість перевищила 21 тис., зокрема громадян України – понад 17 тис., тоді як ще 13 березня ці показники становили відповідно 15 тис. та 13 тис.

"Переважна більшість - чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом з початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося понад 334 тисячі наших співвітчизників", - зазначило відомство.

Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено понад 970 транспортних засобів із гуманітарними вантажами, тоді як днем раніше – понад 900, а попередніми днями пропускалося по 800 таких авто.

За даними УВКБ ООН на 13:00 19 березня, загалом Україну з початку війни залишило 3,39 млн осіб, з них Польща прийняла 2,05 млн, Румунія та Молдова – 600,45 тис., Угорщина – 305,52 тис. осіб, Словаччина – 245,57 тис.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Число

Із України

Зокрема до Польщі

В Україну

Зокрема українці

Кільк. авто

19.3

50

45

21

17

14

18.3

50

32

19

15

13

17.3

55

33

18

15

14

16.3

69

47

17

14

14

15.3

75

52

16

13

13

14.3

71

48

15

13

13

13.3

62

41

17

14

15

12.3

77

51

19

14

15

11.3

75

49

18

15

14

Інформація: Держприкордонслужба

 

 

Теги: #статистика #держкордон
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