Сирський про 10-ту річницю початку АТО на Донбасі: Робимо все, щоб звільнити нашу землю

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив заяву до 10-ї річниці оголошення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі 14 квітня 2014 року, подякувавши всім українським захисникам, які стали на захист України.

"Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція... Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю", - йдеться у фейсбуці головкому ЗСУ.

Сирський зазначив, що оголошення Антитерористичної операції "стало реакцією на захоплення Слов'янська (Донецька обл. - ІФ-У) спецпідрозділом фсб рф на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля".

"З честю виконував обов'язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції", - зазначив він.

Сирський подякував кожному українському захиснику та кожній захисниці, які навесні 2014 року стали до лав підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Він також закликав цього дня згадати всіх загиблих захисників.