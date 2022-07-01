Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі та в південних областях, завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій країні

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції української армії з артилерії на Донбасі та в південних областях, а також завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України, повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю.

"Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою гелікоптерів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів і танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

"У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї", - уточнюють у Генштабі.

Там додають, що зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ в Миколаївській області знищив російський БПЛА "Форпост" приблизною вартістю $7 млн.

Крім того, зазначається, що українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність з ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

У зв'язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву в місті Владивосток і в Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії", - підсумували у відомстві.