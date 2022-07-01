Петиція про повернення до цифрового ефіру телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів про повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті уряду, цю петицію було подано 18 квітня, станом на 1 липня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" було незаконно припинено у період, коли в Україні триває війна з Росією, зокрема інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Такими діями фактично обмежується свобода слова", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим автор петиції просить уряд звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, а також негайно вжити заходів щодо повернення телеканалів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" в цифровий ефір.