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17:35 01.07.2022

Заарештовано активи російських корпорацій на більш як 4,5 млрд грн – МВС

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Заарештовано активи російських корпорацій на більш як 4,5 млрд грн – МВС

Українські правоохоронці встановили дев'ять підприємств, що належать холдинговим компаніям країни-агресора, накладено арешт на активи 4,5 млрд грн, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Співробітники департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження за фактами диверсії та ведення агресивної війни. Під час досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на більш ніж 4,5 млрд грн, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України", - йдеться в повідомленні МВС у п'ятницю в телеграм-каналі.

У МВС наголошують, що наразі накладено арешт на корпоративні права дев'яти українських підприємств, а також на 70 об'єктів нерухомого майна, включно з майновими комплексами та земельними ділянками.

"Фірми належать російським холдинговим компаніям "Ростех", "Татнафта", "РусАл" та "Група ГМС", - уточнюється в повідомленні.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #рф #арешт #активи

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