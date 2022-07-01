Події

17:23 01.07.2022

У Києві розглядають припинення вогню лише як крок до виведення російських військ із території України

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У Києві розглядають припинення вогню лише як крок до виведення російських військ із території України

Україна розглядає припинення вогню лише як перший крок до припинення війни та виведення російських військ із її території.

"Якщо ceasfire (припинення вогню – ІФ-У) – перший крок до припинення війни та виведення російських військ, ми можемо про це думати. Просто припинення вогню як крок до замороженого конфлікту нас не цікавить. Це не український план. Нас цікавить перемога в цій війні. І вона обов'язково буде", - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у п'ятницю на брифінгу в Києві.

Теги: #україна #припинення_вогню

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