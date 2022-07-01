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14:49 01.07.2022

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

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Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

Фінляндія не вдаватиметься до зміни законодавства, а екстрадувати запитаних Туреччиною осіб може лише за наявності дуже вагомих підстав, заявив фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

"Якщо умовою ратифікації Туреччиною членства Фінляндії в НАТО буде зміна нашого законодавства, Фінляндія навряд чи піде на такі поступки", - сказав Хаавісто у п'ятницю телерадіомовленню Yle.

За його словами, "...у Меморандумі (про взаєморозуміння, затвердженому Туреччиною, Швецією та Фінляндією в рамках Мадридського саміту НАТО) не йдеться про зміни в законі, або про щось на кшалт цього. Таких зобов'язань ми на себе не брали".

"Усе, що було погоджено, було записано на папері. Можуть бути висловлені різні позиції, але не може бути згоди щодо будь-чого, окрім того, що викладено у тексті документа", - наголосив Хаавісто.

Він сказав також, що Фінляндія може поступитися вимогам Туреччини про видачу осіб, яких вона вважає терористами, лише "за наявності дуже вагомих підстав".

"Я розумію, що курди у Фінляндії та Швеції занепокоєні. Але коли йдеться про екстрадицію, то причиною її має бути терористичний злочин, доведений також у Фінляндії, - зазначив Хаавісто. - Крім того, Фінляндія взяла на себе зобов'язання не видавати людей, до яких можуть бути застосовані тортури або страта. Для екстрадиції мають бути дуже вагомі підстави".

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не ратифікує членство Фінляндії та Швеції в НАТО, якщо вони не виконають узгоджених обіцянок на саміті альянсу в Мадриді.

"Фінляндії та Швеції необхідно внести зміни до свого законодавства про тероризм", - сказав Ердоган, пославшись на ухвалений у рамках саміту Меморандум про взаєморозуміння.

Крім того, він неодноразово заявляв про необхідність Швеції та Фінляндії видати Туреччині 33 курдів, звинувачених у тероризмі. За даними деяких ЗМІ, пізніше йшлося вже про 73 осіб.

На саміті керівництво НАТО вирішило запросити до складу альянсу Швецію та Фінляндію. Це сталося після того, як Туреччина зняла заперечення. Очікується, що після отримання запрошення приєднатися до альянсу сторони мають погодити умови вступу. Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО, коли парламенти всіх країн, що входять до альянсу, ратифікують це рішення.

Теги: #нато #туреччина #фінляндія

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