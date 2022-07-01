Президент, прем'єр та спікер парламенту України підписали спільну заяву про досягнення повноправного членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту в п'ятницю підписали спільну заяву про досягнення повноцінного членства в ЄС.

"Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості у досягненні стратегічної цілі України - повноправного членства в ЄС", - сказав Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

"Підписання цієї заяви має те саме значення, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів, наш шлях до членства не має зайняти десятиліття, роки. Ми маємо пройти цей шлях швидко. Наскільки це можливо - це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи ми маємо ідеально. Щоб дати можливість нашим друзям у ЄС так само швидко та консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення", - сказав Зеленський.