Події

10:56 01.07.2022

Вступ України до Євросоюзу підтримують 90% жителів – опитування

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Вступ України до Євросоюзу підтримують 90% жителів – опитування

Українці демонструють єдність в очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО, свідчать результати опитування, проведеного Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології.

"90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, причому мінімальні показники на Сході та Півдні на рівні 84%. Прагнення вступу до НАТО підтримує більшість респондентів – 73% на національному рівні", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненого у п'ятницю.

Попри повномасштабну війну, респонденти демонструють оптимізм щодо майбутнього України: 87% повідомили, що вони оптимістично налаштовані щодо майбутнього країни.

"Українці віддані демократичному розвитку країни, історичні 94% респондентів зазначають, що для них важлива демократія, що повноцінно функціонує", - наголошується в дослідженні.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи були виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 до 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 500 завершених інтерв'ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке нині проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, було виключено з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/-3%. Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Теги: #єс #опитування #українці

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