Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

Станом на 8:00 1 липня рятувальники розібрали 85% завалів на місці зруйнованого внаслідок ракетного удару ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресофіцера Кременчуцького райуправління Головного управління ДСНС України у Полтавській області Ірину Зуб.

"На території зруйнованого торгового центру загалом виявили 28 фрагментів тіл, з них вісім ідентифікували як частини тіл людей", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що над розбором завалів працюють 400 осіб, з яких майже 150 – рятувальники, а також 50 одиниць техніки. Робота ускладнюється тим, що під час вибуху відбулася деформація залізобетонних конструкцій та металу.