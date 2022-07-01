Події

08:32 01.07.2022

Яір Лапід очолив уряд Ізраїлю

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Яір Лапід очолив уряд Ізраїлю

Керівництво урядом Ізраїлю опівночі офіційно перейшло від Нафталі Беннета (партія "Нові праві") до Яіра Лапіда (партія "Еш Атід"), повідомляє в п'ятницю ізраїльська преса.

"Ми зробимо усе можливе для єврейської демократичної держави, сильної і процвітаючої, тому що це наша робота, і вона найважливіша", - сказав Лапід на церемонії передачі повноважень прем'єр-міністрові Беннету, що йде, його слова наводить газета The Times of Israel.

Лапід керуватиме урядом до оголошення нового складу кабінету міністрів, який планується сформувати за підсумками позачергових парламентських виборів 1 листопада. Ці вибори стануть для Ізраїлю п'ятими за останні три роки. Беннет раніше заявляв про те, що брати участь у них не має наміру.

Напередодні кнесет (парламент Ізраїлю) оголосив про саморозпуск. За саморозпуск проголосували 92 депутати зі 120, решта у голосуванні участі не брали.

Про намір розпустити кнесет колишній глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід заявили минулого тижня.

Нинішній коаліційний уряд заручився підтримкою кнесету 13 червня 2021 року. У рамках угоди про коаліцію перші два роки на посаді прем'єра мав провести Беннет, а потім за правилами ротації пост отримав би Яір Лапід.

 

 

Теги: #глава #ізраїль #уряд

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