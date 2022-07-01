Окупанти із РСЗВ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські окупанти із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою та атакою. Ворог влучив із РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в інших районах області наразі спокійно, а на місці прильоту працюють фахівці.