Події

07:51 01.07.2022

Окупанти із РСЗВ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

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Окупанти із РСЗВ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські окупанти із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою та атакою. Ворог влучив із РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в інших районах області наразі спокійно, а на місці прильоту працюють фахівці.

 

 

 

Теги: #обстріл #рсзв #окупанти

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