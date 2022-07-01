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07:45 01.07.2022

ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

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ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині

Директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі під час візиту до Бучі та Ірпені заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) прагне зафіксувати всі воєнні злочини РФ, скоєні на Київщині, повідомила пресслужба Національної поліції області

"Ми приїхали в Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації та бойових дій. ОБСЄ прагне зафіксувати всі воєнні злочини, скоєні росіянами на території Київщини", - повідомив голова делегації Мекаччі.

Як зазначається, у четвер, 30 червня, Мекаччі спільно з головою Національної поліції Київської області Андрієм Небітовим обговорили питання порушення міжнародного гуманітарного права під час російської агресії, допомогу постраждалим від окупації та розслідування воєнних злочинів РФ на Київщині,

"Правоохоронці продовжують відпрацьовувати деокуповані території та фіксувати нові злочини. Зараз у Київській області вже виявлено 1339 тіл убитих російськими військами" – цитує пресслужба слова Небітова.

Як зазначається, делегація оглянула місця масштабних вбивств місцевих жителів російською армією на території Храму Андрія Первозванного, де було поховано 116 українців, зруйнований росіянами житловий квартал "Ірпінські Липки" та розгромлений торговельний центр "Жираф".

 

 

 

Теги: #візит #обсє #київщина

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