Події

22:53 30.06.2022

Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери – Резніков

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Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери – Резніков

Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення ЗС про подальші постачання важливих активів - броньованих машин бойової підтримки та безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, (міністр оборони Канади – ІФ) Аніто Ананд", - написав Резніков у мікроблозі твіттер увечері в четвер.

 

Теги: #канада #допомога

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