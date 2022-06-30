Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери – Резніков

Канада надасть Україні броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення ЗС про подальші постачання важливих активів - броньованих машин бойової підтримки та безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, (міністр оборони Канади – ІФ) Аніто Ананд", - написав Резніков у мікроблозі твіттер увечері в четвер.