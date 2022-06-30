Ворог 202 рази застосував ракетну зброю проти України з 13 до 29 червня, це на 120 ударів більше, ніж у попередні тижні - Генштаб ЗСУ

З 13 до 29 червня РФ 202 рази застосувала ракетну зброю проти України, це на 120 ударів більше, ніж у попередні тижні, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"В акваторії Азовського та Чорного морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які разом з авіацією та ракетними військами залучаються до завдання ударів високоточною зброєю по об'єктах у глибині території нашої держави. Здійснення таких ударів останнім часом противником суттєво збільшено, зокрема з території Білорусі. У період з 13 до 29 червня противник застосував ракетну зброю 202 рази, що порівняно з попередніми тижнями червня більше на 120 ударів", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

За його словами, внаслідок невибіркового ураження суттєвих втрат зазнає цивільне населення та цивільні об'єкти у населених пунктах України.

"Для завдання ракетних ударів противник застосовує понад 50% ракет із радянських запасів, які не мають достатньо високої точності, внаслідок чого було уражено житлові будинки в населених пунктах Київ, Миколаїв, приватні будинки населеного пункту Маяки Одеської області, Очаків, Краснопілля, Курахове, дві загальноосвітні школи в Миколаєві, інші об'єкти цивільної інфраструктури. Неможливо не наголосити на ураженні противником ТРЦ "Амстор" у Кременчуці", - розповів Громов.

Він зазначив, що внаслідок ракетних ударів громадянська інфраструктура ставала об'єктом ураження у цей період 68 разів.

Громов звернув увагу на те, що попри політ літаків Ту-22М3 у бік державного кордону України вдається виявити завчасно, час польоту ракет до об'єкта ураження становить лічені хвилини, тому час на евакуацію в укриття після запуску ракети обмежений, тому він закликав не нехтувати повітряними тривогами.