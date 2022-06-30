Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Російські окупанти, які перебувають на майданчику Запорізької АЕС, насильно змушують працівників станції осушити охолоджувальні басейни, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер.

"Щоб зняти з себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Наразі вони знущаннями та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та НАЕК "Енергоатом", - заявили в "Енергоатомі".

Зокрема, як поінформували в НАЕК, загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями 29 червня 2022 року було доправлено до лікарні міста Енергодар.

Як повідомлялося, російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території Запорізької АЕС.

"Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них визнання, точніше, обмови себе, що нібито ще в березні в бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: вибухівку або снаряди", - зазначали раніше в "Енергоатомі".

Як пояснили в компанії, під цим приводом окупанти наполягають на осушенні охолоджувальних басейнів, - нібито для перевірки його чаш - і зупинці насосів, що подають воду до систем безпеки енергоблоків.

"Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що саме собою є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити в теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", – попередили у НАЕК.

Однак найбільше українських атомників непокоїть відсутність контролю за діями окупантів, які під виглядом "перевірки" можуть накидати в бетонні чаші все, що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю.

Як вважають у НАЕК, згодом російські окупанти можуть звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників і зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ та подання цих "фактів".

"Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для ядерного тероризму та загроз усьому світу новою страшною катастрофою", – констатували в "Енергоатомі".