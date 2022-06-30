СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури в Чернігівській області, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Цю інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Того нещодавно затримала контррозвідка СБУ в Чернівецькій області, куди він прибув для підготовки серії вибухів на об'єктах "Укрзалізниці". Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб Росії, яка була створена для підривної діяльності на заході України", - розповів речник СБУ у відеоповідомленні.

За словами Дехтяренка, після затримання свого "зв'язкового" інформатор отримав нове завдання - розвідувати розташування українських військ та стратегічних об'єктів поблизу кордону з РФ.

"Ці дані ворог планував використовувати для ракетних ударів та підготовки диверсій на території деокупованих районів. Затриманому інформатору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації)", - зазначив речник СБУ.

Також він додав, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.