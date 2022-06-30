Події

11:12 30.06.2022

Українці в умовах війни страждають найбільше від втоми та безсоння - опитування

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Українці в умовах війни страждають найбільше від втоми та безсоння - опитування

Українці на четвертому місяці після початку повномасштабної агресії РФ демонструють хороший рівень життєстійкості (3,8 бала із 5), свідчать результати опитування "Психологічні маркери війни", проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг".

Відносно високий показник психологічної стійкості забезпечується насамперед інтересом до того, що відбувається навколо (86% опитаних підтвердили цю тезу), нормальним харчуванням (78%), планами на майбутнє (76%), впевненістю у своїх рішеннях (62%) та відсутністю жалю про минуле (61%).

"Найбільше українці страждають від втоми (лише 36% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 44% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природними для стресу. Незважаючи на це, інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані", - наголошується в результатах соцопитування.

У жінок нижчий рівень життєстійкості, ніж у чоловіків. З віком життєстійкість також знижується. Наявність роботи позитивно впливає на життєстійкість: ті, хто працює повноцінно або частково почуваються краще, ніж ті, хто не працює.

"Чим більше людина вважає, що потрібно жити повноцінним життям, тим вищий рівень життєстійкості. Вищий рівень життєстійкості мають ті, хто має родичів, які на сьогодні воюють. Можливо, це пояснюється підвищеним почуттям відповідальності та переживань за близьких, які перебувають у потенційній небезпеці. У регіональному розрізі найгірша ситуація із життєстійкістю у жителів сходу країни, де на сьогодні основна лінія фронту, найбільше руйнувань та смертей", - наголошується в пресрелізі.

Опитування проводилося серед 1200 респондентів від 18 років методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) у всіх підконтрольних областях, де є український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 2,8%.

Теги: #опитування #війна #самопочуття

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