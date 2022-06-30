Події

10:37 30.06.2022

Уже 8% внутрішніх переселенців не мають наміру повертатися додому - соцопитування

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Уже 8% внутрішніх переселенців не мають наміру повертатися додому - соцопитування

Кількість українців, змушених залишити місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року, залишається практично незмінною, проте зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів, а з центральних зменшується, свідчать результати опитування "Психологічні маркери війни", проведеного 18-19 червня соціологічною групою "Рейтинг".

18% опитаних змінили місце проживання після початку повномасштабної агресії РФ, і з них 87% опитаних мають намір повернутися додому: 15% - найближчим часом, 24% - хочуть повернутись, але ще зачекають, 48% - повернуться, але після закінчення війни. 8% зазначили, що вже не повернуться додому.

Порівняно з квітнем поточного року зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно (на початку квітня було 29%), і при цьому зростає кількість тих, хто повернеться після війни (був 41%), або взагалі не повернеться (було 2%).

Змінили місце проживання 60% жителів сходу України, 21% - півдня, 12% - центру та 4% заходу.

Опитування проводилося серед 1200 респондентів від 18 років методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) у всіх підконтрольних областях, де є український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше ніж 2,8%.

Теги: #соцопитування #впо

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