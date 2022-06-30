Події

07:47 30.06.2022

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

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Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

Ворог здійснив обстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині, є руйнування, попередньо серед людей постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вранці кілька разів із різної зброї (ворог – ІФ-У) обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар припав по центру села. Є руйнація. У Зеленодольську ворог влучив у сільгосппідприємство. Знищив склад, на якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо люди не постраждали", - написав Резніченко в телеграм-каналі у четвер.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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