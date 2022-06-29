Командувачі ВМС України та Морського командування НАТО обговорили співпрацю та розвиток українського флоту

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Морським командуванням НАТО віце-адміралом Кітом Блаунтом.

"Під час діалогу було обговорено поточну ситуацію і загрози з боку рф на морському напрямку. Керівник ВМС України розповів про виклики, створені державою-терористом, що блокують цивільне судноплавство та несуть загрозу життю цивільного населення в прибережних районах, - повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, сторони обговорили питання співпраці та шляхів розвитку можливостей українського флоту для дієвого стримування російської агресії насамперед за рахунок військово-технічної допомоги країнами-членами НАТО.

Насамкінець віце-адмірал Олексій Неїжпапа подякував іноземному колезі за незмінну підтримку України.