Події

20:26 29.06.2022

Командувачі ВМС України та Морського командування НАТО обговорили співпрацю та розвиток українського флоту

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Командувачі ВМС України та Морського командування НАТО обговорили співпрацю та розвиток українського флоту

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Морським командуванням НАТО віце-адміралом Кітом Блаунтом.

"Під час діалогу було обговорено поточну ситуацію і загрози з боку рф на морському напрямку. Керівник ВМС України розповів про виклики, створені державою-терористом, що блокують цивільне судноплавство та несуть загрозу життю цивільного населення в прибережних районах, - повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, сторони обговорили питання співпраці та шляхів розвитку можливостей українського флоту для дієвого стримування російської агресії насамперед за рахунок військово-технічної допомоги країнами-членами НАТО.

Насамкінець віце-адмірал Олексій Неїжпапа подякував іноземному колезі за незмінну підтримку України.

 

 

 

Теги: #нато #море #співпраця

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