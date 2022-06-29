Україна зацікавлена у спільному виробництві озброєння, відповідні переговори вже ведуться

Україна веде переговори про спільне із західними партнерами виробництво озброєння для забезпечення потреб української армії не лише для перемоги у війні з РФ, а й для подальшого гарантування національної безпеки та оборони України, заявив заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Деякі наші партнери заявили, що реально віддали практично все, що у них є (озброєння – ІФ), а якщо продовжуватимуть віддавати, то це буде підрив уже їхньої національної безпеки. Одним із виходів із цієї ситуації є сумлінне виробництво. Україна була і є одним із топових виробників озброєння, деякі наші зразки навіть кращі за окремі одиниці західних, країни-партнери це знають. Відповідні переговори ведуться", - сказав він журналістам під час саміту Альянсу в Мадриді.

При цьому Жовква уточнив: "Наші спецекспортери та представники "Укроборонпрому" мають відповідні контакти з відповідними компаніями, не тільки в країнах НАТО. Процес триває. Озброєння буде нам потрібне навіть після того, як ми виграємо війну".