Кількість жертв ракетного удару по Миколаєву в середу досягла 5, травмовано двох рятувальників

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в м. Миколаїв у середу станом на 17:00 становить п'ять осіб, поранених - чотири особи, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували трьох осіб.

Як повідомляється в телеграм-каналі ДСНС, крім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт травмовано двох співробітників відомства. Роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 25 осіб та сім одиниць техніки.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що близько 17:00 рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло ще одного загиблого. "Отже, відомо про п'ятьох загиблих і п'ятьох поранених. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - написав він у телеграмі.

Мер також повідомив, що під час ранкового обстрілу окупанти влучили, крім житлового будинку, ще в гаражний кооператив, де вщент згоріли 11 гаражів та дев'ять автомобілів. Також під обстрілами опинилися база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.

"За даними Військової комендатури оборони міста, загалом сьогодні по Миколаєву та передмісті було випущено понад десять ракет", - написав Сєнкевич.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених цивільних осіб.