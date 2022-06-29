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17:09 29.06.2022

Участь України у саміті G20 в Індонезії залежатиме від ситуації у сфері безпеки та від складу учасників саміту - Зеленський

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Участь України у саміті G20 в Індонезії залежатиме від ситуації у сфері безпеки та від складу учасників саміту - Зеленський

Участь України в саміті держав G20, який відбудеться в Індонезії, залежатиме від ситуації з безпекою всередині Української держави та складу учасників саміту, заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сприяння Індонезії як очолюючого та учасника саміту G20 є дуже важливим для відновлення миру.

"Я вдячний вам, пане президенте, за запрошення особисто взяти участь у саміті. Звісно, я приймаю це запрошення. Участь України залежатиме від ситуації з безпекою в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо у Києві.

Глава держави назвав свої переговори з президентом Індонезії "кроком до посилення глобальної антивоєнної коаліції держав, які можуть гарантувати миру стабільність".

Він також наголосив, що візит Джоко Відодо до України є історичним. "Це перший у наших відносинах візит президента Індонезії до України. Це, до речі, перший візит лідера азійської держави з початку російського вторгнення в Україну. Ми за це справді дуже вдячні вам", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував голові Індонезії та її народу за підтримку України під час війни та за підтримку територіальної цілісності й суверенітету.

Теги: #g20 #зеленський

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