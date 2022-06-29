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17:06 29.06.2022

Двері НАТО відчинені і це також стосується Бухарестського рішення щодо членства України - Столтенберг

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Двері НАТО відчинені і це також стосується Бухарестського рішення щодо членства України - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що двері НАТО залишаються відчиненими, що також стосується рішення саміту, ухваленого в Бухаресті щодо членства України в альянсі.

Так він відповів на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" у середу в Брюсселі, чи зможе Україна приєднатися до НАТО без виконання Плану дій щодо членства, як у випадку Фінляндії та Швеції. "Сьогодні (рішенням запросити до НАТО Фінляндію та Швецію) ми продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими, і це стосується рішення, ухваленого в Бухаресті щодо членства для України", - сказав він.

Говорячи про сесію саміту, в рамках якої до лідерів звернувся президент України Володимир Зеленський, Столтенберг розповів, що "в залі засідання звучали слова сильної підтримки". "І не лише підтримки, а й оголошення про додаткову допомогу - зброю, обладнання, яке наразі союзники постачають Україні. Німеччина, Норвегія зробили оголошення про додаткову допомогу, Нідерланди зробили оголошення про постачання важкої зброї Україні", - додав генсек.

Столтенберг зазначив, що "союзники готові до довгого шляху". "Війни непередбачувані. Але ми маємо бути готовими до довгого шляху, і це також був чіткий меседж усіх нас у залі президенту Зеленському. Тому що вони (українці) борються за їхню незалежність, борються за цінності, які важливі для НАТО, суверенність і територіальну цілісність країни. Наш фокус наразі - на підтримці України. Ця війна на певній стадії зупиниться за столом переговорів. Але важливо, щоб Україна досягла угоди на умовах, які є прийнятними для України. Тому ми підтримуватимемо їх на полі бою", - запевнив він.

Теги: #украина #нато #столтенберг

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