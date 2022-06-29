Понад 5,5 млн ВПО повернулися до своїх будинків в Україні - МОМ

Понад 5,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися до своїх будинків в Україні, проте загальна кількість внутрішньо переміщених осіб залишається високою – понад 6,2 млн, згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ).

"Майже половина тих, хто залишив свої будинки через війну з 24 лютого, тепер повернулися, особливо на північ країни та до Києва. Кількість повернень значно зросла – на 24% за останній місяць. Більшість осіб, які повернулися до своїх будинків, перебували у переміщенні в інших місцях в Україні, і лише 10% людей повертаються з-за кордону. Приблизно три четвертих осіб, які повернулися, наразі планують залишатися вдома. Але через нестабільність ситуації в Україні повернення може бути недовгостроковим", - ідеться у пресрелізі МОМ за результатами звіту.

Як зазначається, шостий раунд загального опитування населення, проведений МОМ із 17 до 23 червня, показує, що найбільш нагальні потреби і переміщених, і непереміщених осіб передбачають доступ до медичних послуг та освіти, а також відновлення пошкоджених будинків.

"Опитування МОМ показало тривожну тенденцію: майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час війни, оскільки вони були або недоступними, або надто дорогими", - поінформували в організації.

Наголошується, що доступ до освіти був особливо нестійким серед дітей у домогосподарствах переміщених осіб.

"Приблизно 38% сімей із дітьми 5-17 років серед переміщених осіб та 25% серед непереміщених заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти. Найбільш критична ситуація на Сході країни, де 16% домогосподарств переміщених осіб із дітьми шкільного віку зазначили, що взагалі не мають доступу до освіти", - зазначає МОМ.

Майже 10% серед усіх респондентів і 15% серед тих, хто повернувся, повідомили, що їхній будинок був пошкоджений війною. Відповідно зростають потреби в ремонтних матеріалах, особливо серед тих, що повернулися.