Події

15:16 29.06.2022

Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

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Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

Британська влада впроваджує санкції проти першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-полковника Сергія Рудського, йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії. У заяві уточнюється, що санкції проти Рудського запроваджують через події у Сирії.

Під санкції підпав і генерал-лейтенант Олександр Чайко – також, за версією Лондону, через події в Сирії. Крім того, під обмеженнями опинилися Андрій Богатов та Андрій Трошев, які, згідно з пресрелізом, пов'язані з ПВК "Вагнер".

Теги: #санкції #велика_британія

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