Україна потребує значно більше сучасної артилерії – Зеленський на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО збільшити постачання сучасної артилерії та систем протиракетної оборони.

"Росія на полі бою робить ставку передусім на артилерію. На артилерійську перевагу. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи – і я вам за це дуже вдячний. Але війна триває, саме така війна, в якій артилерія має потужне значення. Війна не має затягуватися. Щоб зламати російську артилерійську перевагу, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії", - сказав він, виступаючи у середу через відеозв'язок на саміті НАТО.

За його словами, "Україні потрібна сучасна протиракетна та протиповітряна оборона – і ці системи ви маєте. Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії зі знищення міст і терору проти мирного населення".

"Фінансова підтримка України має не менше значення, ніж допомога зброєю. Росія досі щоденно отримує мільярди – і витрачає їх на війну. Ми маємо багатомільярдний дефіцит, а нафти та газу не маємо, щоб його перекрити. Щомісяця нам потрібно близько $5 млрд – і це теж фундаментальна річ. Це те, що потрібно для оборони, для захисту", - наголосив Зеленський.