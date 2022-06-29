Росія хоче поневолити держави, які колись перебували у сфері її впливу, – Зеленський на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи на саміті НАТО, що справжня мета Росії – поневолити країни, які колись перебували у сфері її впливу.

"У часи надзвичайно агресивного Кремля світу потрібен надзвичайно сміливий альянс. І я впевнений, що результати цього саміту і те, яким буде майбутнє НАТО, покаже наступний саміт за рік. І моє звернення до вас на наступному саміті альянсу, наступного року – за моєї безпосередньої участі, а не таким онлайн-включенням, буде свідченням нашої спільної перемоги", - сказав він.

Але наступного року, сказав він, під обстрілом Росії може опинитися не лише Україна, а й кілька інших держав, цілком можливо – членів альянсу.

"Погрожували – якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів – після восьми років війни на Донбасі. То чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями може спровокувати Росію на щось?" - сказав він.

"Цілі Росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, який ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона незалежна держава і вже давно колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають – як можливе майбутнє, хочуть знову поневолити", - заявив президент.

"Вони так розглядають. І так само – кожну державу, яка є сусідкою Росії. На кожну державу, яка була колись у сфері впливу Москви", - сказав також він.