Події

13:24 29.06.2022

В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

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В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

В індустріальному парку "Біла Церква" буде побудовано 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств, орієнтовна інвестиція становить $6,5 млн, повідомив засновник UFuture Василь Хмельницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, під час воєнного стану, бізнес потребує не лише майданчика з комунікаціями, а й готового приміщення. Щоб, наприклад, виробництво з Чернігова, яке втратило приміщення, могло переїхати, поставити обладнання й через місяць почати роботу", - повідомив Хмельницький.

Він навів приклад такої швидкої релокації. Харківська компанія, яка виробляє спеції, у пошуку місць для перенесення виробництва шукала приміщення на заході України, після того, як не знайшли, почали розглядати Польщу та Румунію.

"Я їм запропонував розглянути індустріальний парк в Білій Церкві, де якраз побудував приміщення площею 5 тис. кв. м. Вони перевезли своє обладнання в Білу Церкву, зараз вже працюють. Якби цього не було, вони поїхали б у Польщу", - повідомив Хмельницький.

За його словами, якби наразі були ще готові приміщення в ІП "Біла церква", їх би також здали в оренду. Тому у планах будівництво ще трьох блоків під розміщення виробництв: два по 3 тис. кв. м, одне – на 5 тис. кв. м.

Як повідомив Хмельницький, орієнтовні інвестиції у будівництво становлять $6,5 млн.

"Ми все будуємо згідно зі стандартом LEED. У зв’язку з подорожчанням енергії, може, ще поставимо сонячні станції на даху", - додав Хмельницький.

Як повідомлялося, холдингова компанія UFuture бізнесмена Василя Хмельницького у рамках бізнес-стратегії у 2022 році планувала розширити з 5 до 11 кількість виробництв у ІП "Біла Церква".

Зокрема, за словами Хмельницького, викупила ділянку та планувала будівництво компанія, яка виготовляє електричні реле, ще два гектари – компанія, що виготовляє напилення на метал.

"Вони мали розпочати будівництво цього року, але тепер у мене є сумнів щодо термінів", - зазначив Хмельницький.

Загалом підприємець повідомив про плани будівництва у Білій Церкві 30 заводів.

Теги: #хмельницький #нерухомість #індустріальний_парк

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