Події

13:03 29.06.2022

Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

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Голів двох окупованих громад Херсонської області звільнили з полону російських окупантів, повідомляє Асоціація міст України.

"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що російські окупанти викрали Олександра Бабича 28 березня за "патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах суспільства, навіть в умовах окупації, та відмову співпрацювати".

Івана Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом із працівниками-комунальниками на аварійну ділянку для ремонту електричної мережі.

"На жаль, ще чотири міські голови залишаються в полоні, їхня доля невідома", - підсумували в асоціації.

Теги: #голови #звільнено_з_полону #херсонська_область

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