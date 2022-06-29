Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

Голів двох окупованих громад Херсонської області звільнили з полону російських окупантів, повідомляє Асоціація міст України.

"28 червня звільнили з полону Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що російські окупанти викрали Олександра Бабича 28 березня за "патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах суспільства, навіть в умовах окупації, та відмову співпрацювати".

Івана Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом із працівниками-комунальниками на аварійну ділянку для ремонту електричної мережі.

"На жаль, ще чотири міські голови залишаються в полоні, їхня доля невідома", - підсумували в асоціації.