У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

На сьогодні пріоритетом України є не вступ до НАТО, а перемога у війні, після чого Альянс готовий повернутись до відповідних переговорів, заявив офіційний представник Альянсу.

"Зараз фокус українського уряду – виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемось до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків… І, знов-таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз – виграти війну", - сказав він на брифінгу під час саміту організації.

Представник НАТО наголосив, що рішення, ухвалене союзниками у 2008 році на Бухарестському саміті, є незмінним.

"Воно діє. Ми все ще бачимо Україну як члена НАТО в майбутньому. Україні вирішувати, коли та як приймати рішення. Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Північноатлантичного союзу", - зазначив він.

За словами представника Альянсу, Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки.

"Вона також є важливою для глобальної безпеки. Тому що те, що Росія зараз робить стосовно України, це також те, що інші країни можуть зробити. Однак для нас у НАТО Україна має бути незалежною та суверенною територіально країною в плані безпеки. Це критично для нашої безпеки. І це також не зміниться", - підсумував він.