Президент Індонезії прибув до Києва

Президент Республіки Індонезія Джоко Відодо прибув до Києва.

"Одинадцятигодинна подорож поїздом із польського міста Перемишля до української столиці минула гладко й без затримок. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва близько 08.50 за місцевим часом, де нас зустріли кілька українських офіційних осіб", - написав Відодо у твіттері в середу.

За інформацією ЗМІ, очікується, що після поїздки до Києва Відодо відвідає Росію, де в четвер проведе переговори з Володимиром Путіним.