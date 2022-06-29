Події

11:56 29.06.2022

Президент Індонезії прибув до Києва

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Президент Індонезії прибув до Києва

Президент Республіки Індонезія Джоко Відодо прибув до Києва.

"Одинадцятигодинна подорож поїздом із польського міста Перемишля до української столиці минула гладко й без затримок. Ми прибули на платформу 1 Центрального вокзалу Києва близько 08.50 за місцевим часом, де нас зустріли кілька українських офіційних осіб", - написав Відодо у твіттері в середу.

За інформацією ЗМІ, очікується, що після поїздки до Києва Відодо відвідає Росію, де в четвер проведе переговори з Володимиром Путіним.

Теги: #київ #візит #відодо

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