Дії ЗС РФ в Україні не відповідали міжнародному гуманітарному праву, вчинено воєнні злочини - місія ООН

Напади Збройних сил РФ в Україні не відповідали міжнародному гуманітарному праву, відбувалися воєнні злочини, свідчить доповідь, підготовлена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, щодо ситуації з правами людини в Україні в контексті збройного нападу РФ, який розпочався 24 лютого 2022 року.

"Будинки були пошкоджені або зруйновані, особливо в районах, які сильно постраждали від бойових дій. Велика кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб, масштаби руйнувань або пошкодження цивільної інфраструктури викликають серйозне занепокоєння тим, що напади, вчинені російськими збройними силами, не відповідали міжнародному гуманітарному праву. Хоч і в набагато менших масштабах, але, ймовірно, Збройні сили України також не дотримувалися міжнародного гуманітарного права у східних районах країни", - сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації доповіді в Києві в середу.

Вона наголосила, що збройний напад РФ на Україну вплинув на дотримання прав людини у всій країні.

"Ми зафіксували порушення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема воєнні злочини. Ці порушення свідчать про тяжкі наслідки конфлікту, який триває щодня. Цивільні особи й надалі несуть основний тягар наслідків бойових дій", - зазначила Богнер.

За її словами, багато засобів і методів війни порушували міжнародне гуманітарне право, що регулює ведення бойових дій, зокрема в багатьох випадках сторони не дотримувалися принципів розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, спрямованих на те, щоб уникнути або хоча б звести до мінімуму випадкову загибель цивільного населення та пошкодження цивільних об'єктів.

"Переважна більшість втрат цивільного населення, які ми зафіксували з 24 лютого, була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси", - зазначила Богнер.

Доповідь охоплює період від 24 лютого до 15 травня. Дані ґрунтуються на інформації, отриманій у результаті 11 виїздів на місця, відвідування трьох місць тримання під вартою, 517 інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини, а також на інших джерелах інформації.