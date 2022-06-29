Події

11:26 29.06.2022

Дії ЗС РФ в Україні не відповідали міжнародному гуманітарному праву, вчинено воєнні злочини - місія ООН

2 хв читати
Дії ЗС РФ в Україні не відповідали міжнародному гуманітарному праву, вчинено воєнні злочини - місія ООН

Напади Збройних сил РФ в Україні не відповідали міжнародному гуманітарному праву, відбувалися воєнні злочини, свідчить доповідь, підготовлена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, щодо ситуації з правами людини в Україні в контексті збройного нападу РФ, який розпочався 24 лютого 2022 року.

"Будинки були пошкоджені або зруйновані, особливо в районах, які сильно постраждали від бойових дій. Велика кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб, масштаби руйнувань або пошкодження цивільної інфраструктури викликають серйозне занепокоєння тим, що напади, вчинені російськими збройними силами, не відповідали міжнародному гуманітарному праву. Хоч і в набагато менших масштабах, але, ймовірно, Збройні сили України також не дотримувалися міжнародного гуманітарного права у східних районах країни", - сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації доповіді в Києві в середу.

Вона наголосила, що збройний напад РФ на Україну вплинув на дотримання прав людини у всій країні.

"Ми зафіксували порушення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема воєнні злочини. Ці порушення свідчать про тяжкі наслідки конфлікту, який триває щодня. Цивільні особи й надалі несуть основний тягар наслідків бойових дій", - зазначила Богнер.

За її словами, багато засобів і методів війни порушували міжнародне гуманітарне право, що регулює ведення бойових дій, зокрема в багатьох випадках сторони не дотримувалися принципів розрізнення, пропорційності та запобіжних заходів, спрямованих на те, щоб уникнути або хоча б звести до мінімуму випадкову загибель цивільного населення та пошкодження цивільних об'єктів.

"Переважна більшість втрат цивільного населення, які ми зафіксували з 24 лютого, була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси", - зазначила Богнер.

Доповідь охоплює період від 24 лютого до 15 травня. Дані ґрунтуються на інформації, отриманій у результаті 11 виїздів на місця, відвідування трьох місць тримання під вартою, 517 інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини, а також на інших джерелах інформації.

Теги: #рф #війна #порушення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 29.06.2022
Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

12:08 29.06.2022
ММПЛУ зафіксувала вбивства цивільних осіб, включно з масовими стратами, у понад 30 населених пунктах України

ММПЛУ зафіксувала вбивства цивільних осіб, включно з масовими стратами, у понад 30 населених пунктах України

10:21 29.06.2022
Зеленський: Розповіді про "нацизм" в Україні – спроба її демонізувати

Зеленський: Розповіді про "нацизм" в Україні – спроба її демонізувати

10:06 29.06.2022
Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

09:34 29.06.2022
Російська армія минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків і 16 бронемашин

Російська армія минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків і 16 бронемашин

09:00 29.06.2022
В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

07:03 29.06.2022
Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

07:00 29.06.2022
Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки ООН і призупинити членство в Генасамблеї організації - виступ у Раді безпеки

Зеленський запропонував виключити Росію з Ради безпеки ООН і призупинити членство в Генасамблеї організації - виступ у Раді безпеки

21:26 28.06.2022
Україна створює Стратегічну групу та Координаційний центр із забезпечення оборони

Україна створює Стратегічну групу та Координаційний центр із забезпечення оборони

20:12 28.06.2022
РФ не відмовилася від намірів захопити усі південні регіони України з подальшою окупацією Молдови

РФ не відмовилася від намірів захопити усі південні регіони України з подальшою окупацією Молдови

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одну ракету над Одесою збили, але є і приліт – А.Геращенко

РОСІЯ ХОЧЕ ПІДКОРИТИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ КОЛИСЬ ПЕРЕБУВАЛИ У СФЕРІ ЇЇ ВПЛИВУ, – ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ НАТО

Генсек НАТО, відкриваючи Мадридський саміт: Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона перемогла

Зеленський виступить на закритій сесії саміту НАТО

Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів - СБУ

ОСТАННЄ

Одну ракету над Одесою збили, але є і приліт – А.Геращенко

РОСІЯ ХОЧЕ ПІДКОРИТИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ КОЛИСЬ ПЕРЕБУВАЛИ У СФЕРІ ЇЇ ВПЛИВУ, – ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ НАТО

Президент Індонезії відвідав Ірпінь

В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

Мерія Кременчука виплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор"

НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА