Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

Звірства російських окупантів на окупованих територіях є наслідками інформаційної політики держави.

"Керівництво вплинуло на це. Ці люди не вільні. Вони не обирають, що дивитися, що читати. Вони живуть в інформаційному лісі, глухому й темному. І навіть не розуміють, як розвивається цивілізація. І їм розповідають, що вони наднація. Те саме, що було в нацистів. Решта – другий, третій, п'ятий сорт, як у м'ясній крамниці", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії NBC, оприлюдненому в середу.

"Інформаційна політика завжди йде від керівництва. Керівник не каже їм – ідіть, ґвалтуйте. Керівники зробили з них тих людей, котрі здатні на ці страшні кроки", - сказав Зеленський.