На Харківщині двоє мирних жителів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами с. Циркуни Харківської області загинули двоє чоловіків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу Циркунів Харківського району, на жаль, дві людини загинули - чоловіки 29 та 36 років, один поранений", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також двоє людей поранені в Дергачівській громаді, п'ятьох госпіталізовано після обстрілу Індустріального району Харкова вдень 28 червня, ще одну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями після ворожого удару по Шевченківському району міста, завданому близько 23:00.

Крім того, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, склади та інші об'єкти цивільної інфраструктури в Харкові.

В області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський і Богодухівський райони. Внаслідок цього в Печенігах пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик і житлові будинки. С. Івашки було обстріляно з артилерії, поблизу с. Яворського було завдано авіаудару з гелікоптерів Ка-52.

Говорячи про ситуацію на фронті, Синєгубов повідомив, що Збройні сили України відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана.