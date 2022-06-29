Події

09:32 29.06.2022

Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

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Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

Президента України Володимира Зеленського не цікавлять чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна.

"Я не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що вони мають більшу хворобу, але вона складніша, ніж хвороба, про яку кажете ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба захоплення, тортур, які вони вчинили на нашій землі", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії NBC, оприлюдненому в середу.

"І це питання не однієї людини. Багато людей в оточенні президента РФ хворі через це. Завищені амбіції, нерозуміння та неповага до міжнародного права, до життя людей. Для них це – ніщо. Ця хвороба є небезпечною для нашої держави. Решта – це чутки, і мене не цікавлять", - сказав Зеленський.

Теги: #путін #хвороба #зеленський

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