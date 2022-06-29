Окупанти обстріляли Зеленодольську та Широківську громади на Дніпропетровщині, пошкоджено ЛЕП

Російські окупанти у ніч на середу обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Дніпропетровської області, пошкоджено ЛЕП у с. Велика Костромка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів стріляв із артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали.

Крім того, у Великій Костромці зачепило лінію електропередач.

Резніченко наголосив, що село частково без світла. Енергетики поки що не можуть розпочати роботу через небезпеку.