Поранених мешканців Лисичанська госпіталізовано до медзакладів різних регіонів України

Поранених у результаті обстрілу російськими окупантами черги мирних мешканців за водою у Лисичанську госпіталізували в різні медустановами України, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У лікарні країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Поранення у понад 20 людей дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, учора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. У Дніпро доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років – які також стояли у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани і у Львові. У багатьох місцевих жителів тяжкі ушкодження", – написав він у телеграм-каналі у середу вранці.

Гайдай наголосив, що ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Якось у Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл кілька будинків. Ось така ціна "руського миру", - нагадав глава ОВА.

За його словами, російська армія продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам'янка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляно Золотарівку, Вовчоярівку та Лисичанськ.

"Учора ворог також атакував у бік Спірного, що на самому адмінкордоні Луганщини та Донеччини та поблизу Верхньокам'янки, але змушений був відійти", – повідомив чиновник.