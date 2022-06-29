Події

08:18 29.06.2022

Поранених мешканців Лисичанська госпіталізовано до медзакладів різних регіонів України

2 хв читати
Поранених мешканців Лисичанська госпіталізовано до медзакладів різних регіонів України

Поранених у результаті обстрілу російськими окупантами черги мирних мешканців за водою у Лисичанську госпіталізували в різні медустановами України, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У лікарні країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами. Поранення у понад 20 людей дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, учора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. У Дніпро доставили двох дітей – 14-ти та 15-ти років – які також стояли у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани і у Львові. У багатьох місцевих жителів тяжкі ушкодження", – написав він у телеграм-каналі у середу вранці.

Гайдай наголосив, що ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

"Окупанти не зупиняються ні перед чим. Якось у Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл кілька будинків. Ось така ціна "руського миру", - нагадав глава ОВА.

За його словами, російська армія продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокам'янка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляно Золотарівку, Вовчоярівку та Лисичанськ.

"Учора ворог також атакував у бік Спірного, що на самому адмінкордоні Луганщини та Донеччини та поблизу Верхньокам'янки, але змушений був відійти", – повідомив чиновник.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 29.06.2022
Під завалами зруйнованого ракетою автотранспортного підприємства на Дніпропетровщині виявлено тіла двох людей

Під завалами зруйнованого ракетою автотранспортного підприємства на Дніпропетровщині виявлено тіла двох людей

07:18 29.06.2022
На Миколаївському напрямку для прикриття зосередження озброєння та військової техніки окупанти додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ

На Миколаївському напрямку для прикриття зосередження озброєння та військової техніки окупанти додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ

19:31 28.06.2022
З 28 червня до 16 липня на Гомельщині заплановано проведення військових зборів із військовозобов'язаними, не виключається проведення провокаційних дій

З 28 червня до 16 липня на Гомельщині заплановано проведення військових зборів із військовозобов'язаними, не виключається проведення провокаційних дій

08:10 28.06.2022
Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

07:41 28.06.2022
Окупанти ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська

Окупанти ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська

19:15 27.06.2022
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України

07:30 27.06.2022
Українські захисники завдали агресору значних втрат поблизу Верхньокам'янки на Донецькому напрямку

Українські захисники завдали агресору значних втрат поблизу Верхньокам'янки на Донецькому напрямку

18:34 26.06.2022
Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

11:44 26.06.2022
Гайдай: Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському

Гайдай: Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському

07:41 26.06.2022
Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілів ТРЦ у Кременчуці триватимуть ще кілька діб – голова Полтавської ОВА

Зеленський: Розповіді про "нацизм" в Україні – спроба її демонізувати

Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 7 людей, зокрема, поранена 6-річна дитина – голова ОВА

Роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілів ТРЦ у Кременчуці триватимуть ще кілька діб – голова Полтавської ОВА

Зеленський: Розповіді про "нацизм" в Україні – спроба її демонізувати

Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві зруйновано квартири в одному під'їзді з 3-го по 5-й поверх

Зеленський: Звірства російських окупантів – наслідок інформаційної політики в Росії

На Харківщині двоє мирних жителів загинули, дев'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

Російська армія минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків і 16 бронемашин

Зеленського не цікавлять чутки про хворобу Путіна

Президент Індонезії їде до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА