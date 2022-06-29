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08:03 29.06.2022

ЄС передав ЗС України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності у рамках Європейського фонду миру

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ЄС передав ЗС України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності у рамках Європейського фонду миру

Європейський союз надав ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності, для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів у рамках Європейського фонду миру, повідомили у Генеральному штабі.

"ЄС почав постачати Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в рамках Європейського фонду миру. Вантажівки підтримуватимуть медичні, інженерні та тилові підрозділи ЗСУ", – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що логістичне обладнання є частиною ширшої допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня для підтримки України.

"Ця міра допомоги підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити здатність її Збройних сил. Вона містить надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталю), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівки та інші засоби) та обладнання для підвищення здібностей кіберзахисту.

У інформації наголошується, що надання допомоги розпочалося на початку поточного року.

 

 

 

Теги: #допомога #україна_єс

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